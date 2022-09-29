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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:36

Подписано межправсоглашение о транзите белорусских грузов через Россию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, сообщили в Минтрансе Белоруссии. Подписи под документом поставили глава этого ведомства Алексей Авраменко и российский министр транспорта Виталий Савельев.

Соглашение предусматривает создание альтернативных маршрутов экспорта белорусских товаров: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру, говорится в пресс-релизе.

Савельев, которого цитирует пресс-служба белорусского Минтранса, выразил уверенность, что подписание соглашени я "придаст новый импульс национальным экономикам" и позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки.

Реализация соглашения позволит обеспечить гарантированный доступ хозяйствующих субъектов Белоруссии к транспортным услугам российских поставщиков для организации надежных и стабильных экспортных поставок, отмечается в сообщении.

В феврале 2021 года было подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. По словам Савельева, текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 млн тонн при запланированных 2,4 млн тонн.

"Успешный опыт реализации первого соглашения, выстроенные эффективные маршруты и растущая пропускная способность российской портовой инфраструктуры позволили транспортным ведомствам двух стран выйти на подписание нового межправительственного соглашения", - отметили в Минтрансе Белоруссии.

Минтранс Белоруссия Алексей Авраменко Виталий Савельев
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