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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ направило запрос в Apple Inc. о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из AppStore, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений "ВКонтакте" и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после получения официального ответа компании будет разработан план действий.

Как сообщалось, накануне из магазина AppStore пропало мобильное приложение соцсети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK: Почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы.

В VK подтвердили, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в AppStore. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. При этом в холдинге отметили, что сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме.

Минцифры РФ Apple VK AppStore
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