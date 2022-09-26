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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы экосистемы VK пропали из AppStore

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мобильное приложение соцсети "ВКонтакте" пропало из магазина AppStore.

По состоянию на вечер понедельника оно недоступно через поиск приложений в магазине для смартфонов на операционной системе iOS.

"ВКонтакте" входит в портфель активов интернет-компании VK.

Среди приложений экосистемы VK, которые тоже исчезли из AppStore - почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службы VK и "ВКонтакте".

VK ВКонтакте AppStore
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