Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы экосистемы VK пропали из AppStore

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мобильное приложение соцсети "ВКонтакте" пропало из магазина AppStore.

По состоянию на вечер понедельника оно недоступно через поиск приложений в магазине для смартфонов на операционной системе iOS.

"ВКонтакте" входит в портфель активов интернет-компании VK.

Среди приложений экосистемы VK, которые тоже исчезли из AppStore - почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службы VK и "ВКонтакте".