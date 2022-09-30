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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Индекс потребдоверия в США в сентябре вырос ниже ожиданий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 58,6 пункта по сравнению с 58,2 пункта в августе, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот индекс.

Предварительные данные предполагали повышение показателя в текущем месяце до 59,5 пункта, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали их пересмотра.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в сентябре увеличился до 59,7 пункта (предварительное значение - 58,9 пункта) по сравнению с 58,6 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода остался на августовском уровне в 58 пункта (предварительное значение - 59,9 пункта).

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце опустились до минимальных с сентября прошлого года 4,7% с 4,8% в августе благодаря снижению стоимости энергоносителей. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) уменьшились до 2,7% с 2,9%, показатель опустился ниже 2,9% впервые с июля 2021 года.

Предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 14 октября.

США Мичиганский университет
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