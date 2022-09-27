Total считает, что инвестировать в новые нефтегазовые проекты придется еще лет 15

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мировым энергетическим компаниям, вероятно, потребуется инвестировать в разработку новых нефтегазовых месторождений как минимум до середины 2030-х годов, чтобы удовлетворить спрос на энергоносители и избежать взлета цен, сообщила TotalEnergies. Ее обзор цитирует MarketWatch.

По мнению руководства Total, в краткосрочной перспективе траектория глобального спроса на энергоносители не соответствует целям по борьбе с изменением климата из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

При этом в сообщении отмечается, что недавний скачок цен на нефть и газ повысил важность вопросов энергоэффективности во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Текущий кризис должен стать возможностью для усиления и закрепления мер по энергосбережению и повышению эффективности, поскольку они являются фундаментальной основой любого сценария достижения целей Парижского соглашения", - полагают в компании.

Total считает, что переход к более экологичному топливу потребует увеличения расходов: инвестиции в низкоуглеродную энергетику должны удвоиться к 2030 году и достичь $1,5 трлн в год.