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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили дивиденды за I полугодие в 45 рублей на акцию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили решение о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 45 рублей на акцию, сообщила компания.

Общий размер выплат составит 136,634 млрд рублей. Реестр для получения дивидендов закрывается 9 октября.

В соответствии с дивидендной политикой компании, выплате акционерам подлежит не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

За 2021 год "НОВАТЭК" суммарно выплатил 71,44 рубля на акцию, включая 27,67 рублей за первое полугодие.

Уставный капитал компании состоит из 3 036 306 000. обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%), за рубежом обращается менее 20% акций.

НОВАТЭК Леонид Михельсон Геннадий Тимченко Газпром TotalEnergies
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