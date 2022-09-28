Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Липецкий "Моторинвест" запустил серийное производство электромобилей под брендом Evolute, планирует произвести 2 тыс. автомобилей до конца текущего года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ в среду.

Первой моделью, сошедшей с конвейера автопроизводителя, стал седан Evolute I-Pro. Электромобиль оснащен тяговой батареей ёмкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км (по циклу NEDC), мощностью электродвигателя 150 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Официальные дилеры начнут прием заказов на модель в октябре этого года.

Как ранее отмечалось в СМИ, электромобиль Evolute I-Pro создан на базе китайского Dongfeng Aeolus E70.

Минпромторг сообщает, что, согласно планам, до конца этого года в линейке Evolute также появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. На 2023 г. намечен запуск производства кросс-купе I-Jet.

Как отметил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, процитированный в сообщении Минпромторга, электромобили Evolute подпадают под действие госпрограмм льготного автокредитования, в которых уже участвуют все модели Lada, УАЗ и ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. и с сентября - китайский кроссовер Haval Jolion тульского производства.

"В текущих условиях, после ухода ряда иностранных производителей, российский автопром проходит фактически "полную перезагрузку". Сегодня перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с государственной поддержкой", - цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Управляющий партнер "Моторинвеста" Андрей Резников, в свою очередь, отметил: "Сейчас нашей целью является не только локализация производства электротранспорта, но и создание продукта, который станет конкурентоспособным на рынке".