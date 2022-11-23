Выпуск легковых авто в РФ в октябре подскочил в 1,6 раз относительно сентября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в октябре подскочило относительно сентября в 1,6 раза (на 57,1%), до 37,3 тыс. шт., вернувшись к помесячному росту после сентябрьской просадки, следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Падение выпуска легковых автомобилей в октябре год к году составило 63,9%.

Как сообщалось, после майского обвала до отметки в 3,7 тыс. шт. производство восстанавливалось: в июне в РФ было выпущено 13,4 тыс. машин, в июле - 19,4 тыс. шт., в августе - 24,7 тыс. единиц. В сентябре производство легковых автомобилей впервые с мая снизилось в помесячном выражении: на 3,8%, до 23,8 тыс. шт.

"Сейчас динамика производства легковых автомобилей определяется исключительно возможностью находящихся в России предприятий выпускать те или иные объёмы. Думаю, улучшение в октябре к сентябрю могло быть связано с возможными поставками или закупками комплектующих для таких объёмов. Влияние новых проектов есть, но пока не очень значительное", - прокомментировал "Интерфаксу" динамику октябрьского производства в автопроме отраслевой аналитик Владимир Беспалов.

Как сообщалось, в конце сентября серийное производство электромобилей под брендом Evolute началось на липецком "Моторинвесте". Однако до конца года предприятие планирует выпустить лишь 2 тыс. машин.

Статистика по производству машин в РФ в 2022 году

За январь-октябрь 2022 г., по данным Росстата, в РФ произведено 386 тыс. автомобилей, что в 2,9 раза (на 65,7%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Грузовиков в РФ в октябре 2022 г. было выпущено 11 тыс. шт. (-39,8% г/г и -6,1% к сентябрю).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в октябре был на уровне 1,1 тыс. шт. (-23,7% г/г и +1,2% к сентябрю). По итогам 10 месяцев он снизился до 9,9 тыс. единиц (-13,7%).

Производство двигателей внутреннего сгорания за октябрь, исходя из данных Росстата, составило 16,2 тыс. шт. (-35,9% г/г и +3,8% к сентябрю). С начала года оно сократилось на 25,6%, до 194 тыс. шт.

Кузовов для автотранспортных средств за 10 месяцев в РФ было произведено 27,5 тыс. шт. (-18,6%). За октябрь выпущено около 2,7 тыс. шт., что меньше год к году на 31,7% и на 23,4% больше, чем в сентябре.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объем продаж новых автомобилей, на начало июня машины в РФ выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился "АвтоВАЗ", перезапустивший в течение лета сборку Granta и Niva в упрощенных комплектациях.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ (без учета поквартально отчитывающихся Mercedes, BMW и Chery) в январе-октябре 2022 г. сократились почти в 2,6 раза (на 60,8%), до 502,474 тыс. шт.