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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 4% впервые с 2010 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых на торгах 28 сентября, обновив максимум с апреля 2010 года, сообщает The Wall Street Journal.

Более того, доходность американских госбондов демонстрирует рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

Доходность 10-летних US Treasuries к 13:50 по московскому времени снизилась на 3,2 базисного пункта, до 3,916% по сравнению с 3,948% на закрытие торгов накануне. Однако в ходе утренней сессии показатель на короткое время превышал 4% и достигал 4,01%.

В конце августа доходность облигаций с погашением через 10 лет составляла 3,1%, а с начала года показатель вырос почти на 2,5 процентного пункта - рекордными темпами с 1981 года.

"Скорость, с которой все это происходит, просто шокирует, - сказал глава отдела глобальных облигаций в Pictet Asset Management Андрес Санчес Балказар. - Но реальность такова, что инфляция резко выросла, и даже при доходности в 4% есть сомнения в том, достаточно ли этого для замедления инфляции".

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