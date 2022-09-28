Решетников ждет, что РФ будет постоянно сталкиваться с давлением на рубль

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ранее использовавшийся механизм управления курсом рубля за счет накопления резервных валют уже не может применяться, государству надо искать новые методы с учетом того, что давление на курс будет продолжаться, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В условиях сильного платежного баланса, в условиях большого экспорта и недостаточного импорта, безусловно, мы сталкиваемся с большим давлением на валютный курс. И здесь, в общем, наши механизмы управления, связанные в прошлом с накоплением резервных валют, которыми мы на самом деле не управляем, они закрыты. Поэтому это та вещь, с которой нам придется постоянно бороться и искать методы", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.

Решетников подчеркнул, что регулирование ключевой ставки ЦБ и влияние на курс рубля - не единственные механизмы поддержки инвестиционной активности, в числе других инструментов - поручительства и госгарантии. "Мы как государство сейчас не только можем, а просто должны - это крайне необходимо для структурной перестройки экономики, больше рисков брать на себя, на наши институты развития, где-то не чураясь, в том числе и поддержкой конкретных отраслей и конкретных проектов", - отметил глава Минэкономразвития.

Средний курс доллара в 2022 году составит 68,1 руб., предполагает проект бюджета на 2023-2025 годы, внесенный в Госдуму ("Интерфакс" ознакомился с пояснительной запиской к проекту документа). В 2023 году курс прогнозируется на уровне 68,3 руб./$, в 2024 году - 70,9 руб./$, в 2025 году - 72,2 руб./$.

При этом объем экспорта в 2022 году, как ожидается, вырастет относительно 2021 года на 17% и составит $581 млрд, в 2023 году он снизится до $533 млрд. В 2024 году учитываемый ФТС экспорт продолжит небольшое снижение - до $527 млрд, в 2025 году - поднимается до $536 млрд. Объем импорта ожидается в 2022 году на уровне $260 млрд (на 11,6% меньше уровня 2021 года), в 2023 году - на уровне $288 млрд, в 2024 году - $304 млрд, в 2025 году - $320 млрд.