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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Курс доллара по проекту бюджета в 2022 году ожидается на уровне 68,1 руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Средний курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 68,1 руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2023-2025 гг., с которой ознакомился "Интерфакс".

В 2023 году курс прогнозируется на уровне 68,3 руб./$, в 2024 году - 70,9 руб./$, в 2025 году - 72,2 руб./$.

Объем экспорта в 2022 году, согласно пояснительной записке, вырастет относительно 2021 года на 17% и составит $581 млрд, в 2023 году он снизится до $533 млрд. В 2024 году учитываемый ФТС экспорт продолжит небольшое снижение - до $527 млрд, в 2025 году - поднимается до $536 млрд.

Объем импорта ожидается в 2022 году на уровне $260 млрд (на 11,6% меньше уровня 2021 года), в 2023 году - на уровне $288 млрд, в 2024 году - $304 млрд, в 2025 году - $320 млрд.

Бюджет РФ
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