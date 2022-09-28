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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Финансирование АПК в 2022 г. превысило 400 млрд руб., во многом за счет экспортных пошлин

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограмм, связанных с агропромышленным комплексом (АПК), в этом году превысило 400 млрд рублей, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме в среду.

"С точки зрения финансирования программ - у нас по этому году финансирование всех программ, связанных с селом, с агропромышленным комплексом, превысило 400 млрд рублей. В том числе 52 млрд рублей мы добавляли в рамках антикризисного плана", - сказал он.

"На следующий год в проекте бюджета, который внесен (в Госдуму - ИФ), там еще 4%-ный рост относительно этих цифр также заложен", - добавил он.

Как отметил министр, финансирование отрасли, если сравнить с 2020 годом, выросло "на десятки процентов". "Существенное увеличение произошло за счет введения механизма экспортных пошлин, которые, с одной стороны, помогли удержать цены на внутреннем рынке и ощутимо повлияли на стабилизацию цен в период, когда по некоторой продукции мы едва внутреннее потребление обеспечивали, с другой - как правительство и обещало при введении экспортных пошлин, те, деньги, которые были собраны с сельского хозяйства, на село и возвращались в виде финансирования, в том числе программ по вовлечению сельхозземель в оборот, программы по развитию села", - заявил Решетников.

По его словам, всего за время действия пошлин было собрано более 200 млрд рублей. "Это серьезнейший ресурс, который вернулся в сельское хозяйство", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Кроме того, действуют пошлины на экспорт подсолнечника, сои и рапса, а также плавающая пошлина на подсолнечное масло и подсолнечный шрот (так называемый "подсолнечный демпфер").

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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