Минсельхоз допустил ослабление ограничений на экспорт масличных

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз может пересмотреть меры по ограничению экспорта масличных культур при условии обеспечения перерабатывающих мощностей сырьем, говорится в письме ведомства в ответ на обращение Российского зернового союза.

Союз предлагал ввести беспошлинную квоту на экспорт масличных культур, чтобы снять излишки с рынка и стабилизировать ценовую ситуацию. Кроме того, он высказывался за отмену пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Профицит масличных союз оценивает в этом сезоне в 6 млн тонн.

"Меры по ограничению вывоза семян масличных культур приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях низкой загруженности перерабатывающих мощностей и направлены на стимулирование переработки внутри страны и последующего экспорта конечной продукции, а также на рост занятости в отраслях агропромышленного комплекса и увеличение доходов государственного бюджета, - говорится в письме Минсельхоза за подписью директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова. - При достижении самообеспеченности по сырью и продуктам переработки масличных семян указанные меры могут быть пересмотрены".

Ведомство напоминает, что сейчас срок действия экспортной пошлины на сою (в размере 20%, но не менее $100 за тонну) рассчитан по 31 августа 2024 года, на подсолнечник (50%, но не менее $320 за тонну) - по 31 августа 2023 года включительно. Кроме того, по 28 февраля 2023 года запрещен вывоз семян рапса из России, за исключением рапса, вывозимого из пункта пропуска Забайкальск.

Как считают в Минсельхозе, комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей позволяет не допустить резкого снижения цен на внутреннем рынке в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры на внешних рынках.

По оценке Масложирового союза, сбор масличных культур в России в 2022 году будет рекордным и составит 28 млн тонн. К переработке планируется около 26 млн тонн при производственных мощностях почти в 30 млн тонн.