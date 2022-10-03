Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Минсельхоз допустил ослабление ограничений на экспорт масличных

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз может пересмотреть меры по ограничению экспорта масличных культур при условии обеспечения перерабатывающих мощностей сырьем, говорится в письме ведомства в ответ на обращение Российского зернового союза.

Союз предлагал ввести беспошлинную квоту на экспорт масличных культур, чтобы снять излишки с рынка и стабилизировать ценовую ситуацию. Кроме того, он высказывался за отмену пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Профицит масличных союз оценивает в этом сезоне в 6 млн тонн.

"Меры по ограничению вывоза семян масличных культур приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях низкой загруженности перерабатывающих мощностей и направлены на стимулирование переработки внутри страны и последующего экспорта конечной продукции, а также на рост занятости в отраслях агропромышленного комплекса и увеличение доходов государственного бюджета, - говорится в письме Минсельхоза за подписью директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова. - При достижении самообеспеченности по сырью и продуктам переработки масличных семян указанные меры могут быть пересмотрены".

Ведомство напоминает, что сейчас срок действия экспортной пошлины на сою (в размере 20%, но не менее $100 за тонну) рассчитан по 31 августа 2024 года, на подсолнечник (50%, но не менее $320 за тонну) - по 31 августа 2023 года включительно. Кроме того, по 28 февраля 2023 года запрещен вывоз семян рапса из России, за исключением рапса, вывозимого из пункта пропуска Забайкальск.

Как считают в Минсельхозе, комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей позволяет не допустить резкого снижения цен на внутреннем рынке в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры на внешних рынках.

По оценке Масложирового союза, сбор масличных культур в России в 2022 году будет рекордным и составит 28 млн тонн. К переработке планируется около 26 млн тонн при производственных мощностях почти в 30 млн тонн.

Минсельхоз Российский зерновой союз Максим Титов Масложировой союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Военная операция на Украине

Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Умер обвинявшийся в госизмене ученый Валерий Митько

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });