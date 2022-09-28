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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в IV квартале на уровне 1,4%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в IV квартале 2022 года может составить 1,4% после ожидаемой дефляции в 0,5% в III квартале, инфляции в 1,3% во II квартале и инфляции в 9,9% в I квартале, прогнозируют в Минэкономразвития.

Такая поквартальная разбивка содержится в прогнозе Минэкономразвития, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.

В целом в 2022 году министерство ожидает инфляцию на уровне 12,4%, в 2023 году - 5,5%, в 2024 и в 2025 годах - по 4%.

Минэкономразвития
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