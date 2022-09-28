Проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг. направлен в Госдуму

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг., сообщила пресс-служба кабинета министров.

На прошлой неделе правительство одобрило его основные параметры. Предполагалось, что доходы федерального бюджета в 2023 году сложатся в объеме 26,13 трлн рублей, расходы - 29,056 трлн рублей. Дефицит прогнозируется в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП, финансировать его, как сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов, планируется в основном за счет внутренних заимствований.

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году, по прогнозу, составит 7,9% ВВП.

Предполагалось, что в 2024 году дефицит начнет снижаться - до 2,192 трлн рублей, или 1,4% ВВП, и в 2025 году составит 1,264 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Ненефтегазовый дефицит также будет сокращаться - с 12,98 трлн рублей (8,9% ВВП) в 2022 году до 11,864 трлн рублей (7,9% ВВП) в 2023 году, до 10,849 трлн рублей (6,8% ВВП) в 2024 году и до 9,752 трлн рублей (5,7% ВВП) в 2025 году.

Доходы бюджета в 2023 году сократятся по сравнению с 2022 годом с 27,693 трлн рублей до 26,130 трлн рублей (17,4% ВВП), в 2024 году они увеличатся до 27,24 трлн рублей (17,1% ВВП), в 2025 году - до 27,979 трлн рублей (16,4% ВВП). В том числе нефтегазовые доходы составят 8,939 трлн рублей (6% ВВП), 8,656 трлн рублей (5,4% ВВП) и 8,489 трлн рублей (5% ВВП) соответственно, говорится в пояснительной записке. Ненефтегазовые доходы прогнозируются в объеме 17,191 трлн рублей (11,5% ВВП), 18,584 трлн рублей (11,6% ВВП), 19,491 трлн рублей (11,4% ВВП) соответственно.

Расходы в 2023 году останутся почти на уровне текущего года - 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП), в 2024 году возрастут до 29,433 трлн рублей (18,4% ВВП), в 2025 году составят 29,244 трлн рублей (17,1% ВВП).

Согласно ст. 192 Бюджетного кодекса одновременно с проектом трехлетнего бюджета в Госдуму должны быть внесены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ; прогноз социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период; оценки ожидаемого исполнения федерального бюджета за текущий финансовый год.

Также в Госдуму ожидается внесение бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и законопроекта о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

ЦБ также должен представить в Госдуму проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на очередной финансовый год и плановый период.