Падение акций "Газпрома" достигло 4% на новостях о законопроекте о допизъятиях у компании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже в среду за 15-20 минут снизились на 4% (с уровня 217,4 рубля до 208,7 рубля за штуку) на новостях о законопроекте о дополнительных изъятиях у компании через НДПИ.

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), согласно которым вводятся дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. включительно. Документ (N201629-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Ранее Госдума уже принимала закон о введении дополнительного ежемесячного изъятия у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд рублей с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. Это изъятие отражается во внесенном законопроекте и дополняется дополнительным изъятием в размере 50 млрд рублей ежемесячно, начиная с 1 января 2023 г.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями - собственниками объектов Единой системы газоснабжения, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается: за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, на величину 416 ООО, выраженную в миллионах рублей; за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, на величину 50 000, выраженную в миллионах рублей", - говорится во внесенном законопроекте.