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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Что произошло за день: среда, 28 сентября

Въезд в Северную Осетию ограничат, Швеция займется расследованием произошедшего с газопроводами

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики. Глава региона ввел режим повышенной готовности. Власти объясняют, что это вынужденная мера из-за большого наплыва транзитного транспорта в республику, который образовал очереди на российско-грузинской границе.

- СВО после референдумов планируют продолжать, как минимум, до освобождения всей ДНР, сообщили в Кремле. Дмитрий Песков также отметил, что решение о переформатировании СВО в КТО может принять только президент.

- Госдума проведет 3 октября внеплановое заседание. Спикер Госдумы заявил, что причины заседания и переноса региональной недели всем понятны.

- Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках". Россия будет настаивать на своем участии в расследовании ЧП, а также намерена созвать заседание СБ ООН из-за этих инцидентов. ФСБ расследует дело по статье о международном терроризме. В Германии опасаются, что без срочного ремонта "Северные потоки" выйдут из строя навсегда.

- Три турецких госбанка перестали принимать карты "Мир". Однако АТОР не ждет снижения турпотока из РФ в эту страну.

- Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц. На новостях об этом законопроекте падение акций "Газпрома" достигло 4%.

- Посольство США призвало американцев покинуть РФ. В диппредставительстве указали, что лица с двойным гражданством РФ и США могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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