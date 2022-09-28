Сетевые тарифы в энергетике России могут вырасти в среднем на 6% с июля 2024 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тарифы на передачу электроэнергии в России с июля 2024 года могут увеличиться на 6%, говорится в прогнозе Минэкономразвития, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.

"С целью компенсации сетевым компаниям инфляционного роста издержек 2022 года, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для всех категорий потребителей в среднем по стране с 1 декабря 2022 года оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года - на уровне 6%, с 1 июля 2025 года - на уровне 5%", - говорится в документе.

При этом в нем отмечается, что эти темпы не учитывают "индивидуальные решения правительства" и решения ФАС.

Что касается тарифов для населения, то для них, как сообщалось, с декабря 2022 года проиндексируют на 9%. По прогнозу Минэкономразвития, с июля 2024 года они могут увеличиться на 6%, с июля 2025 года - на 5%.

Правительство решило перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ для населения с 1 декабря 2022 года не превысит 9%, обещали чиновники

После переноса индексации тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года в будущем году они уже индексироваться не будут, а следующее их повышение произойдет в июле 2024 года.