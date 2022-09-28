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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Индексация тарифов ЖКХ в РФ с 1 декабря может добавить годовой инфляции 0,5 п.п.

Индексация тарифов ЖКХ в РФ с 1 декабря может добавить годовой инфляции 0,5 п.п.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Индексация тарифов ЖКХ в России с 1 декабря может добавить годовой инфляции 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Этот эффект порядка половины процентного пункта добавит", - сказал Заботкин в кулуарах банковского форума "Казначейство".

Базовый прогноз ЦБ предусматривает годовую инфляцию по итогам 2022 года на уровне 11-13%, в 2023 году - 5-7% и ее выход на цель "вблизи 4%" по итогам 2024 года. "Чтобы годовая инфляция в декабре 2024 года была 4%, это значит, что текущие темпы роста цен квартал к кварталу с поправкой на сезонность должны быть вблизи 4% уже с начала 2024 года или конца 2023 года. По сути дела, этот прогноз предполагает, что мы будем иметь некоторый повышенный инфляционный фон в первой половине следующего года, а далее к концу следующего года текущие темпы роста цен уже устойчиво вернутся на 4%", - заявил зампред ЦБ на форуме.

Банк России представит обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз по итогам опорного заседания совета директоров 28 октября.

Отвечая на вопрос о проинфляционном давлении со стороны роста бюджетных расходов, в том числе из-за частичной мобилизации, зампред ЦБ сообщил, что предстоит оценить совокупность всех факторов. "Бюджетные расходы, безусловно, влияют на совокупный спрос в экономике. При прочих равных более высокий бюджетный дефицит потребует уточнения траектории ключевой ставки", - добавил он.

Правительство РФ на прошлой неделе приняло решение перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, отмечало Минэкономразвития. Следующая индексация тарифов ЖКХ произойдет через полтора года - с 1 июля 2024 года.

Минэкономразвития ранее заявило, что индексация тарифов на ЖКХ с 1 декабря 2022 года уже учтена в его действующем прогнозе по инфляции в РФ в 2022 году на уровне 12,4%.

ЦБ РФ Алексей Заботкин
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