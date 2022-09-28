Фьючерсы на хлопок в США подешевели на 40% с майского пика

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В США фьючерсы на хлопок подешевели на четверть с начала сентября и потеряли более 40% с майского пика, поскольку опасения сокращения спроса перевесили тревоги по поводу слабого урожая, пишет The Wall Street Journal.

Наиболее активные контракты на хлопок в Нью-Йорке завершили торги во вторник на отметке 88 центов за фунт. В ходе торгов в среду фьючерсы дешевеют на 0,2%.

Основным негативным фактором в последние дни стали проблемы производителей одежды, которые прогнозируют падение спроса на фоне замедления роста экономики и высокой инфляции.

Так, онлайн-ритейлер ASOS недавно предупредил, что годовая прибыль компании будет ближе к нижней границе прогноза. Primark спрогнозировал сокращение прибыли из-за высоких расходов на энергоносители и укрепления доллара США в ожидании новых повышений ставки Федрезерва.

"С учетом растущих ставок и опасений рецессии и инфляции, есть мнение, что люди будут больше тратить на еду, топливо и товары первой необходимости, и меньше - на одежду, мебель и прочее", - сказала консультант StoneX Group Донна Хьюз.

Китай сокращает импорт хлопка. Как свидетельствуют данные отраслевого издания Cotlook, основанные на таможенной статистике, Китай импортировал 1,7 млн тонн хлопка за 12 месяцев по конец июля, что на 60% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В то же время нераспроданные коммерческие запасы хлопка сейчас находятся на уровне свыше 3 млн тонн, что является рекордом для этого времени года, отмечает Cotlook.