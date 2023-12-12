Россия выходит из Международного консультативного комитета по хлопку

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - РФ прекращает членство в Международном консультативном комитете по хлопку.

Соответствующее распоряжение правительства подписано 11 декабря 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России, Минфином России и Минсельхозом России, о прекращении с 2023 года членства Российской Федерации в Международном консультативном комитете по хлопку", - говорится в документе.

МИДу поручено в установленном порядке уведомить исполнительного директора комитета о прекращении членства России в этой организации.