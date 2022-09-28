Qiwi увеличила квартальную выручку по МСФО в 1,7 раза

Решение о дивидендах еще не принято из-за технических сложностей с их выплатой

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года Qiwi plc увеличила общую чистую выручку по МСФО в 1,7 раза в годовом измерении - до 10,2 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi в отчетный период увеличилась на 9,6% - до 3 млрд рублей.

"Бизнес группы во втором квартале этого года продемонстрировал хороший рост. Это стало возможным благодаря расширению нашего присутствия на рынках электронной коммерции, самозанятых, денежных переводов, а также финансовых решений для МСБ. Эти направления деятельности остаются для нас ключевыми драйверами роста с большим потенциалом. Однако с учетом текущей ситуации мы решили воздержаться от прогнозов", - заявил через пресс-службу гендиректор Qiwi Андрей Протопопов.

Скорректированный показатель EBITDA во II квартале вырос в 1,8 раза - до 6,97 млрд рублей.

Чистая выручка группы в платежном сегменте во II квартале увеличилась в 1,6 раза - до 9,3 млрд рублей. Чистый доход от платежей в платежном сегменте вырос в 1,5 раза и составил 7,6 млрд рублей.

Объем платежей в платежном сегменте во втором квартале текущего года достиг 499,7 млрд рублей в основном за счет роста денежных переводов, привлечения новых мерчантов и агрегаторов, увеличения объема оплаты различных услуг с помощью "Qiwi Кошелька", а также роста объема платежей в сегменте решений для самозанятых и p2p-операций.

Вопрос о выплате будущих дивидендов совет директоров Qiwi оставилна рассмотрении, несмотря на устойчивое финансовое положение группы в данный момент, сообщила компания.

"В настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например, ограничения Центрального банка РФ на выплату дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и Национальным расчетным депозитарием (НРД)", - отмечает группа.

Полное влияние санкций на российскую экономику и другие рынки, на которых работает Qiwi, остается неясным и требует осторожности в интересах всех акционеров и компании, подчеркивает группа.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным акционером группы является Сергей Солонин.