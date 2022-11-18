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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Расписки Qiwi дорожают второй день подряд перед публикацией квартального отчета

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU -Американские депозитарные расписки (ADR) Qiwi быстро дорожают на "Московской бирже" второй день подряд перед публикацией финансового отчета компании за III квартал 2022 года по МСФО.

По данным "Мосбиржи", подорожание расписок Qiwi в первые минуты торгов в пятницу достигал 4,7% к закрытию вечерней сессии четверга (до 449 рублей за штуку). По итогам торгов 17 ноября с учетом вечерней сессии ADR компании подорожали на 14,1% (до 429 рублей за штуку).

Qiwi Мосбиржа
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