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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минстрой сообщил об увеличении ввода жилья на 30% к 2021 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В 2022 году в России ввод жилья увеличился в годовом измерении на 30%, сообщили в пресс-службе Минстроя, ссылаясь на данные Росстата.

"На 1 сентября 2022 года по данным Росстата введено 69,7 млн кв. метров, что превышает показатели прошлого года на 33 %. Отмечена положительная динамика ввода жилья по субъектам РФ и в целом по стране", - уточнил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Среди лидеров он выделил пять регионов: Амурская, Мурманская, Магаданская области, Ингушетия и Забайкальский край.

Он подчеркнул, что положительная динамика наблюдается в многоквартирном и индивидуальном строительстве. За 8 месяцев введено в эксплуатацию 26 млн кв. метров МКД и 43,7 млн кв. м ИЖС, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13 и 50% соответственно.

В апреле 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что в текущем году в стране мог бы быть побить рекорд по вводу жилья, если бы не сложившаяся ситуация. Он подчеркнул, что и в текущей ситуации планируется ввести не менее 92 млн кв.м.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин говорил, что объемы строительства в 2022 году не упадут в силу инерционности отрасли, однако Минстрой обеспокоен снижением количества новых разрешений для застройщиков жилья.

Напомним, за 2021 год в России было построено 92,6 млн кв.м жилья, что на 12,7% превышает результат 2020 года.

Минстрой Росстат Никита Стасишин Марат Хуснуллин Ирек Файзуллин
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