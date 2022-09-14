Росстат оценил в 33% годовой рост жилищного строительства в России за январь-август

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года объем жилищного строительства в России составил 9 068,5 тыс. кв. м, что на 7,9% больше, чем в августе 2021 года, говорится в материалах Росстата.

В январе 2022 года в стране ввели 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021 года, в феврале 2022 года - 10 млн кв. м (рост в 1,83 раза), в марте 2022 года - 8,9 млн кв. м (рост на 34,7%), в апреле 2022 года - 8,3 млн кв. м (рост на 38,3%), в мае 2022 года - 6,9 млн кв. м (рост на 38,3%), в июне 2022 года - 8,1 млн кв. м (рост на 5,6%), в июле 2022 года - 8 млн кв. м (рост на 8,2%).

За январь-август 2022 года объем жилищного строительства в стране составил 69 687,4 тысячи кв. м - рост на 33,3% к аналогичному периоду 2021 года

В 2021 году в России было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.