Минэкономразвития сообщило о сокращении ВВП в январе-августе на 1,5%

В августе экономика страны сократилась на 4,1% год к году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский ВВП в августе 2022 года сократился на 4,1% в годовом измерении, по оценке Минэкономразвития, после снижения на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в марте, на 4,2% в феврале и 5,8% в январе.

Снижение ВВП за январь-август 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,5%, следует из обзора министерства "О текущей ситуации в экономике".

"В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве", - говорится в докладе.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 4,3%, в 2023 году ожидается снижение на 2%.