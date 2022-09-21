Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение ВВП РФ в 2022 году на 2,9%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

Министр в ходе выступления озвучил новый макропрогноз министерства на 2022-2025 годы, который планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг.

По его словам, согласно прогнозу, нижняя точка спада экономики РФ будет пройдена в IV квартале 2022 года.

Согласно представленной министром презентации, снижение инвестиций в основной капитал министерство прогнозирует в 2022 году на 2%, в 2023 году - снижение на 1%, рост в 2024 году на 3,9%, рост в 2025 году на 3,7%.

"Ожидается, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в IV квартале этого года. По итогам 2022 года мы ожидаем, что ВВП сократится на 2,9%. Спад инвестиций ожидается в пределах 2%. Безработица на конец года ожидается на уровне до 4,5%. Инфляция на конец года замедлится до 12,4% после пикового значения в апреле (17,8%)", - озвучил министр прогноз на 2022 год.

"В основе прогноза социально-экономического развития лежит сценарий продолжения такой ускоренной адаптации (экономики к новым условиям - ИФ). Он предполагает, что спад экономики в 2023 году составит 0,8%, преимущественно из-за эффекта высокой базы I квартала 2022 года и снижения чистого экспорта. В 2024-2025 гг. ВВП будет расти средним темпом 2,6% за счет роста внутреннего потребительского и инвестиционного спроса", - заявил Решетников.

"Потребительский спрос будет поддержан ростом реальных доходов населения. До 2025 года прогнозируются низкие уровни безработицы и устойчивый рост реальных заработных плат и предпринимательских доходов. Дополнительный вклад внесет индексация социальных выплат. Вместе с оживлением кредитования все это существенно поддержит потребительский спрос", - добавил он.

"По инвестициям - из-за высокой базы первого полугодия 2022 года в следующем году мы ожидаем небольшой спад (на 1% - ИФ). В 2024-2025 годах рост инвестиций будет опережать рост ВВП за счет перезапуска инвестиционного цикла и высокого уровня государственных вложений", - прокомментировал министр прогноз по инвестициям.