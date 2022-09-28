CFO Tyson Foods назначен сын председателя совета директоров компании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods Inc. сделал перестановки в руководстве компании, в том числе сменил финансового директора.

Новым CFO назначен действующий исполнительный вице-президент по стратегии и директор по вопросам устойчивости Джон Р. Тайсон, сын председателя совета директоров Tyson Foods Джона Тайсона. Кроме того, он станет новым исполнительным вице-президентом.

Тайсон сменит в должности CFO Стюарта Глендиннинга, который, в свою очередь, станет президентом сегмента готовой пищевой продукции. Ранее эту должность занимала Ноэль О'Мара, но она решила покинуть компанию, говорится в сообщении Tyson Foods.

Тайсон ранее работал в сфере инвестиционного банкинга в JPMorgan Chase & Co. В новой должности в Tyson Foods он также продолжит отвечать за стратегию компании и политику в области устойчивого развития.

В сообщении Tyson Foods также говорится, что компания назначила президентом по международным рынкам и директором по административным вопросам Эми Ту, которая на данный момент занимает должность исполнительного вице-президента и директора юридического отдела.

Tyson Foods в третьем квартале 2022 финансового года получила скорректированную прибыль хуже прогноза аналитиков и незначительно увеличила чистую прибыль.