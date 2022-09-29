Мукомолы просят отсрочить мобилизацию в отрасли во избежание остановки предприятий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился с письмами к главе правительства Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой решить вопрос об отсрочке мобилизации работников отрасли с тем, чтобы не допустить остановку ряда предприятий в условиях роста спроса на их продукцию.

"В связи с объявлением частичной мобилизации под призыв может подпасть значительное количество персонала предприятий мукомолья (на некоторых предприятиях - до 40%), в том числе сотрудники производственных подразделений, замена которых другими работниками невозможна. Поэтому их выбытие может привести к остановке предприятий и невозможности выработки муки и крупы в необходимых количествах с требуемым качеством", - сообщается в письмах.

Союз информирует, что в настоящее время отрасль получает увеличенное количество заказов на поставку муки и круп. По состоянию на сентябрь 2022 года рост производства муки по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом составил 8%, крупы - 14%.

"Российский союз мукомольных и крупяных предприятий просит решить вопрос о предоставлении отсрочки от мобилизационного призыва для сотрудников мукомольно-крупяных предприятий, необходимых для обеспечения бесперебойной работы по обеспечению Российской Федерации мукой и крупами", - говорится в письмах.

Союз объединяет около 200 предприятий и организаций отрасли.