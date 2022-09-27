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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

РСПП попросил дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей предложил расширить перечень категорий граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, за счет владельцев и руководителей компаний, а также работников, занятых на непрерывном производстве и на объектах критической инфраструктуры.

Такое обращение РСПП направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе союза.

"Эксперты союза считают, что краткосрочное выбытие в трудовом коллективе значительного количества ключевого персонала не может быть оперативно компенсировано путем быстрого найма на рынке, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников", - говорится в заявлении на сайте РСПП.

По мнению бизнес-сообщества, отсрочку от частичной мобилизации следует предоставить "ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий".

В перечень для отсрочки от мобилизационного призыва РСПП предлагает включить также учредителей (участников) организаций и лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

"РСПП считает, что призыв на воинскую службу владельцев и руководителей организаций может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий", - отмечается в заявлении. В РСПП подчеркивают, что особенно это актуально для малого и среднего бизнеса.

Хроника 24 февраля – 27 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
РСПП Михаил Мишустин
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