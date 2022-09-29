Бизнес ФРГ опасается скорой волны банкротств при дальнейшем подорожании нефти и газа

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Германские компании все больше обеспокоены тем, что без ограничения цен на энергоносители волна банкротств может захлестнуть страну в ближайшие недели, а это приведет к нарушению цепочек поставок, обслуживающих крупнейшие промышленные отрасли, пишет The Wall Street Journal.

Предприятия страны уже сокращают производство и приостанавливают инвестиции из-за нехватки энергоресурсов из России, которые долгое время приводили в действие промышленный двигатель ФРГ. Доверие германских потребителей и бизнеса падает, приближаясь к минимуму, отмеченному во времена мирового финансового кризиса 2008 года.

Правительство Германии в настоящее время разрабатывает планы по ограничению цен на электроэнергию и газ, заявили официальные лица на этой неделе, действуя на случай, если аналогичное предложение Европейского союза не будет принято в ближайшее время.

Экономика Германии, являющаяся двигателем роста Европы в целом и ее производственным центром, стала одной из самых уязвимых на континенте. По прогнозу, опубликованному на этой неделе Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в этом году ВВП ФРГ, вероятно, вырастет всего на 1,2%, а в 2023 году сократится на 0,7%, что является худшим показателем среди крупных развитых стран. Экономисты Deutsche Bank ожидают падения на 3,5% в следующем году из-за сокращения частного потребления, инвестиций и чистого экспорта.

Более половины малых и средних компаний Германии опасаются, что энергетический кризис может вывести их из бизнеса, месяцем ранее число пессимистов составляло 42%, свидетельствуют результаты опроса Федеральной ассоциации среднего бизнеса, опубликованного в четверг.

"Ситуация с каждым днем становится все более угрожающей", - полагает глава ассоциации Маркус Джергер.

Крупнейший производитель автомобилей в стране Volkswagen AG на прошлой неделе заявил, что обеспокоен ситуацией с поставками и возможной нехваткой бензина этой зимой.

"Я очень обеспокоен... Доступная энергия - это основа всей германской промышленности", - заявил главный исполнительный директор GL Giesserei Loessnitz GmbH Макс Янковски. История этой сталелитейной компании, которая расположена в Саксонии, насчитывает 173 года.

По его словам, счета за электричество выросли уже в 30 раз, что вынуждает его сокращать производство. Loessnitz является поставщиком для Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG и VW.

Янковски ранее планировал наращивать использование газа в производстве, отказавшись от угля в рамках перехода на более экологически чистые источники энергии. "Мы рассчитывали на открытие "Северного потока 2" в этом году", - заметил он.

Но теперь он откладывает инвестиционные планы. "Мы не знаем, куда нам инвестировать", - заявил глава Loessnitz.

Каждый десятый автопроизводитель страны уже снизил объемы выпуска из-за высоких затрат на электроэнергию, а еще треть рассматривают возможность такого шага, согласно итогам опроса Германской ассоциации автомобильной промышленности, проведенного в сентябре. Более половины компаний отменили или отложили запланированные инвестиции, и почти четверть хотят перевести инвестиции за границу.

По прогнозу аналитиков Deutsche Bank, объем производства в обрабатывающей промышленности Германии, вероятно, сократится на 2,5% в этом году и примерно на 5% в следующем году. Экспорт, являвшийся базой процветания страны, после с поправкой на инфляцию упадет ниже допандемийного уровня.

"Нынешний энергокризис и, как следствие, инфляционный кризис - это не только циклическое явление, - отмечает экономист S&P Global Market Intelligence Тимо Кляйн. - Он также имеет важный структурный компонент, требующий значительного государственного вмешательства для предотвращения серьезного ущерба экономическим перспективам Германии в среднесрочной и долгосрочной перспективе".