НАТО считает повреждения на "Северных потоках" диверсией

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - НАТО считает, что диверсия стала причиной повреждения трубопроводов "Северный поток - 1" и Северный поток - 2", говорится в заявлении альянса.

"Повреждение трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная к настоящему моменту информация указывает на то, что это результат преднамеренной, безрассудной и безответственной диверсии", - отмечается в заявлении, распространенном в четверг.

"Утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для установления природы происхождения урона", - подчеркивается в нем.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в датской исключительной экономической зоне северо-восточнее Борнхольма.

В четверг появились сообщения о том, что береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа.

Как сообщила ранее Генпрокуратура РФ, повреждения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" будут расследованы ФСБ в рамках уголовного дела по статье о международном терроризме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с инцидентами.