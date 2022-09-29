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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Польша внесла в санкционный список "Газпром экспорт"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Варшава ввела санкции против российской компании "Газпром экспорт", сообщают в западные СМИ со ссылкой на МВД Польши.

В ведомстве заявили, что принято решение заморозить активы компании и запретить доступ к ее финансовым средствам и экономическим активам.

В конце мая Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды в связи с отказом принять новую систему расчетов - в рублях - утратили возможность получения российского газа.

Польша Газпром экспорт Газпром МВД
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