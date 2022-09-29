В Будапеште готовы блокировать санкции против России в сфере энергетики

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия по-прежнему не готова поддержать предложения по санкциям против России, если эти меры будут касаться энергетики, заявил газете Il Sole 24 Ore руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

"Если в новом пакете санкций будут ограничительные меры, касающиеся энергетики, то мы это не поддержим", - сказал он.

28 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает включить в новый санкционный пакет ограничение на экспорт в Россию определенных технологий для ОПК, например, авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций. Также она предложила обсудить введение потолка цен для российской нефти.

29 сентября EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС, сообщил, что обсуждается запрет на импорт российской стали и лесоматериалов, икры водки и сигарет, а также санкции против "АЛРОСА" и ограничения на заключение новых контрактов с нефтяными компаниями "Газпром нефть", "Роснефть" и "Транснефть".

Politico, ссылаясь на проект решения о санкциях, сообщило о планах запретить поставки в Россию полупроводников и некоторых бытовых товаров, например, мыла и туалетной бумаги.