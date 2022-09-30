Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу

Нефтяные фьючерсы могут завершить в минусе четвертый месяц подряд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, при этом нефтяные фьючерсы могут завершить в минусе четвертый месяц подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени в пятницу составила $87,93 за баррель, что на $0,56 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты упали в цене на $0,83 (0,9%), до $88,49 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,82 за баррель, что на $0,41 (0,5%) ниже итогового значения четверга. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,1 (0,92%), до $81,23 за баррель.

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.

Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.