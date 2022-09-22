Центробанки Швейцарии и Норвегии повысили процентную ставку

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) 22 сентября повысил ставку по депозитам на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

SNB пошел на повышение ставки второй раз подряд для борьбы с высокой инфляцией: в июне ставка была увеличена впервые с 2007 года - на 50 б.п., до минус 0,25%. До этого ЦБ Швейцарии держал ее на минус 0,75% с 2015 года.

Инфляция в стране в августе была зафиксирована на максимальном за последние 30 лет уровне - 3,5% в годовом выражении.

До решения SNB Швейцария оставалась последней европейской страной с отрицательной процентной ставкой. Двумя неделями ранее ЦБ Дании повысил ставку на 0,75 процентных пункта, до 0,65% годовых после того, как держал ее ниже 0% на протяжение почти 10 лет.

Швейцарский франк на торгах в четверг дешевеет на 1,1% по отношению к евро, до 1,0388 евро с 1,0507 евро в среду. Ранее на неделе франк в паре с евро подорожал до максимума с января 2015 года на ожиданиях сильного подъема ставки швейцарским ЦБ.

Также 22 сентября норвежский Центробанк (Norges Bank) в четверг повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до 2,25% годовых.

Norges Bank отметил, что инфляция в стране, которая в августе достигла 6,5% в годовом выражении, "поднималась резко в последние три месяца".

"Инфляция значительно выше нашего целевого показателя в 2%, и есть вероятность того, что она останется там дольше, чем мы ожидали", - прокомментировала решение по ставке глава Центробанка Норвегии Ида Вольден Бахе.

Кроме того, управляющие Norges Bank планируют еще раз повысить ставку на заседании в ноябре, отмечается в сообщении.

Курс норвежской кроны в четверг опускается до 10,3559 крон за $1 с 10,3511 крон за $1.