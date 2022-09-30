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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Nike сократила чистую прибыль на 22% в I финквартале, акции существенно подешевели

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль на 22%, но увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года.

Между тем бумаги Nike подешевели почти на 10%, поскольку представители компании сообщили, что снижение цен для распродажи оставшихся на складах несезонных товаров в Северной Америке приведет к уменьшению валовой маржи в течение всего оставшегося финансового года, и предупредили о потенциальном существенном негативном влиянии роста курса доллара, пишет MarketWatch.

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Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, снизилась до $1,5 млрд, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $1,16 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,92 на акцию.

Квартальная выручка Nike увеличилась на 4%, до $12,7 млрд по сравнению с $12,2 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $12,28 млрд. Исключая влияние изменений курсов валют, показатель увеличился на 10%.

Выручка Nike в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) упала на 16%, до $1,656 млрд. Продажи в Северной Америке выросли на 13%, составив $5,510 млрд. Выручка в регионе Европа, Ближний Восток и Африка повысилась на 1%, до $3,333 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 5%, до $1,535 млрд.

Котировки акций Nike на дополнительных торгах в четверг упали на 9,4%. С начала года капитализация компании снизилась в 1,8 раза, до $154,8 млрд.

Nike
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