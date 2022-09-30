Газопровод "Сила Сибири" из РФ в КНР заработал после профилактики

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Газопровод из России в Китай "Сила Сибири" начал работу в четверг после недельной профилактики, сообщил "Газпром".

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении российской компании.

В 2021 году осенняя профилактика на "Силе Сибири" также проводилась в течение недели в конце сентября.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.

В ближайшие месяцы к поставкам по магистрали подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области, с начала 2023 года "Сила Сибири" должна обеспечить новое увеличение прокачки согласно графику наращивания поставок.