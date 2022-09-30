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Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,9% во главе с "Газпромом"

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,9% во главе с "Газпромом"
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips во главе с "Газпромом" в ожидании утверждения дивидендных выплат за полугодие акционерами концерна, "бычий" настрой сдерживается сохраняющейся геополитической напряженностью в свете признания Россией независимости Херсонской и Запорожской областей. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-1,9%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 1978,57 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1092,33 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,3%.

Доллар просел до 57,1 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+5,3%), "Газпром нефти" (+2,4%), АФК "Система" (+1,7%), Сбербанка (+1,5% и +1,5% "префы"), "Норникеля" (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%), "МТС" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), OZON (+0,8%), бумаги "Московской биржи" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,1% "префы"), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "РусГидро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), UC Rusal (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).

В пятницу пройдет внеочередное заочное собрание акционеров "Газпрома", где будет решаться вопрос о выплате промежуточных дивидендов (за первое полугодие рекомендовано выплатить 51,03 руб. на акцию).

Кроме того, в четверг после недельной профилактики вновь заработал газопровод из России в Китай "Сила Сибири", сообщил концерн. В 2021 году осенняя профилактика на "Силе Сибири" также проводилась в течение недели в конце сентября.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу умеренно негативный. Нефть торгуется стабильно, но риски спада спроса растут. Ситуация с "Северными потоками" может существенно осложнить геополитический фон, не говоря уже о внутренних решениях в России. Российские инвесторы могут проявить осторожность перед выходными, избавляясь от бумаг с наибольшим риском. Рубль также может ослабнуть по факту завершения месяца, хотя свои коррективы способны внести экспортеры, спасающие свои средства из иностранных юрисдикций.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в пятницу мировые рынки пытаются удержаться от дальнейшего снижения, возможно формирование коррекционного отскока.

Акции "Газпрома" выросли на вечерней сессии в четверг. Спрос на бумаги подогревается ожиданиями пятничного решения акционеров по промежуточным дивидендам компании. Индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 1950-2000 пунктов с попытками преодоления верхней границы, считает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что взгляды инвесторов в пятницу будут прикованы к итогам собрания акционеров "Газпрома" - положительное решение по выплате дивидендов будет позитивно как для самой бумаги, так и для индексов в целом, потому что компания занимает в них максимальный вес. В России также состоится выступление президента РФ по поводу подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что акционеры "Газпрома" утвердят рекомендацию о выплате 1,2 трлн руб. дивидендов (51,03 руб. на бумагу). Это вызовет бурный, но кратковременный рост котировок - можно ориентироваться на диапазон 220-260 руб. за акцию. При этом факторов для быстрого закрытия дивидендного "гэпа" не просматривается.

В центре внимания остаются геополитические события. В случае снижения индекса МосБиржи к 1900 пунктам "медведи" могут еще более активизироваться. При резком падении индекса нельзя исключать, что будут приняты меры, препятствующие распродажам, как это было сделано в апреле. Рубль может укрепиться на фоне возможного введения новых антироссийских санкций, полагает Ващенко.

В мире

В США накануне индексы акций снизились на 1,5-2,8%, индикатор S&P 500 (-2,1%) завершил торги на минимуме с ноября 2020 года на фоне статданных, укрепивших инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

Статданные, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в Штатах замедляется не так быстро, как ожидалось, в то время как ситуация на рынке труда остается благоприятной. Это показывает, что экономика США справляется с ужесточением монетарной политики и у Федрезерва по-прежнему остается пространство для маневра, отмечает Market Watch.

Оценка снижения ВВП США в апреле-июне была подтверждена министерством торговли страны на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Деловая активность в промышленном секторе Китая в сентябре упала до 48,1 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Это минимальная отметка с мая. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на августовском уровне, сообщает Trading Economics.

Между тем аналогичный официальный индикатор увеличился до 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта в августе, сообщило Государственное статистическое управление. Индикатор превысил данный уровень впервые за три месяца.

Экономика Великобритании во II квартале 2022 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительно сообщалось о снижении ВВП на 0,1%, аналитики не ожидали пересмотра данных. Оценка роста британской экономики относительно второго квартала 2021 года была улучшена до 4,4% с 2,9%. Эксперты также не ожидали ее пересмотра.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут, но завершают в "минусе" четвертый месяц подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $88,59 за баррель (+0,1% и -0,9% в четверг), ноябрьская цена WTI - $81,41 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне).

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара. Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

рынок акций Газпром
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