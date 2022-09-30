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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Регулятор ЕС предупредил, что Европа столкнулась с серьезными рисками для финсистемы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Европейские экономики столкнулись с "серьезными рисками для финансовой стабильности" на фоне конфликта на Украине, который провоцирует экономический спад, падение цен на активы и нервозность на финансовых рынках, предупредил Европейский совет по системным рискам (European Systemic Risk Board, ESRB).

ESRB, отвечающий за отслеживание и предотвращение угроз для финансовой системы региона, заключил, что энергетический кризис, вызванный ситуацией на Украине, поставил финансовую систему в шаткое положение.

ESRB, возглавляемый председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард, призвал регуляторов 30 стран региона подготовиться к потенциальному кризису, обязав финансовые институты нарастить капитал и резервы, которые позволят компенсировать потери.

Опасения по поводу состояния европейской финансовой системы возросли после того, как конфликт на Украине привел к взлету цен на энергоресурсы, что вызвало скачок инфляции до максимума за несколько десятилетий. В связи с этими мировые центробанки стали агрессивными темпами ужесточать денежно-кредитную политику, в то время как на рынках акций и облигаций началась распродажа.

"Рост геополитической напряженности привел к увеличению цен на энергоносители, что создало финансовые трудности для бизнесов и домохозяйств, которые все еще оправляются от негативных экономических последствий пандемии COVID-19", - говорится в заявлении ESRB.

"Кроме того, более высокая, чем ожидалась, инфляция приводит к ужесточению финансовых условий", - отметил регулятор.

При этом он выделил три ключевых источника системных рисков: "Ухудшение макроэкономических условий, риски для финансовой стабильности из-за возможности резкой коррекции цен и влияние подобных факторов на качество активов".

ESRB также отметил, что потенциальным слабым звеном остается жилищный рынок. "Рост ипотечных ставок и ухудшение возможностей для обслуживания задолженности из-за снижения реальных доходов домохозяйств, вероятно, усилят понижательное давление на цены на недвижимость и приведут к возникновению циклических рисков", - сообщил регулятор.

ESRB также отметил возросшие риски дефолта в секторе коммерческой недвижимости, кибератак на финансовые институты и роста стоимости государственных облигаций на фоне подъема процентных ставок.

Европа Украина
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