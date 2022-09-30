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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Доллар и евро ускорили падение в ожидании новых антироссийских санкций

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро усилили темпы падения на торгах Московской биржи в пятницу днем. При этом доллар опускался до 54,58 руб. впервые с 20 июля, евро падал до 51,59 руб. впервые с 14 октября 2014 года.

Курс доллара США составил 54,94 руб./$1 в 12:13 по Москве, что на 2,28 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 52,7 руб./EUR1, подешевев на 2,77 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,5 рубля - до 53,9 рубля. Курс китайского юаня повысился к этому времени на 7,8 копейки - до 8,2 рубля.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что падение доллара и евро объясняется рисками введения новых антироссийских санкций, которые могут затронуть Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) и сделать невозможным проведение организованных торгов этими валютами. Участники рынка избавляются от доллара и евро, одновременно наращивая позиции в юане.

Дополнительное давление на евро оказывает заявление Европейского совета по системным рискам (European Systemic Risk Board, ESRB), подчеркнувшего, что европейские экономики столкнулись с "суровыми рисками для финансовой стабильности" на фоне конфликта на Украине, который провоцирует экономический спад, падение цен на активы и нервозность на финансовых рынках.

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания НКЦ под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, ранее на неделе заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание, как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.

МосБиржа США
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