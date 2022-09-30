Инфляция в еврозоне в сентябре обновила рекорд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 10% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 9,1% в августе и обновила максимум с начала ведения расчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста - на 9,7%.

Нынешний уровень инфляция в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в сентябре увеличились на 4,8% в годовом выражении по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц.

Стоимость энергоресурсов взлетела на 40,8% (в августе - на 38,6%). Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 11,8% (на 10,6%), промышленные товары - на 5,6% (на 5,1%), услуги - на 4,3% (на 3,8%).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в этом месяце увеличились на 4,8% в годовом выражении против 4,3% в августе.

Рост потребительских цен в еврозоне в сентябре составил 1,2% относительно предыдущего месяца. В августе данный показатель вырос на 0,6%.

Самая низкая инфляция была зафиксирована во Франции (6,2% в годовом выражении), на Мальте (7,3%), в Финляндии (8,4%) и Ирландии (8,6%). Наиболее значительный подъем цен произошел в Эстонии (24,2%), Латвии (22,4%) и Литве (22,5%).