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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Инфляция в европейских странах обновляет рекорды в сентябре

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в различных странах Европы обновили многолетние рекорды в сентябре из-за резко подорожавшего топлива и продуктов питания, свидетельствуют предварительные данные.

Так, в Бельгии годовая инфляция в уходящем месяце ускорилась до 11,3% с 9,9% в августе, достигнув максимума с 1975 года, показывает предварительный отчет государственного статистического ведомства страны.

В Австрии инфляция также оказалась рекордной с 1975 года, поднявшись до 10,5% с 9,2% в августе.

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Темпы роста потребительских цен в Италии ускорились до 8,9% в годовом выражении в сентябре против 8,4% месяцем ранее. Это рекорд с 1985 года. Еда в Италии подорожала на 11,5%, энергоносители - на 44,5%.

Португалия в сентябре зафиксировала максимальную инфляцию с 1992 года (9,3%), Польша - с 1996 года (17,2%).

Наиболее значительный подъем цен в процентном выражении наблюдался в странах Балтии: в Эстонии годовая инфляция составила 24,2%, в Латвии - 22,4%, в Литве - 22,5%, по данным Евростата.

Как сообщалось, в Германии потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре выросли на 10,9% в годовом выражении, снова обновив исторический максимум.

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Между тем во Франции инфляция неожиданно замедлилась до 6,2% с 6,6% в августе, хотя аналитики в среднем ожидали ускорения до 6,7%. В Испании потребительские цены выросли на 9% после повышения на 10,5% месяцем ранее.

В еврозоне в целом потребительские цены в сентябре увеличились на 10% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 9,1% в августе и обновила максимум с начала ведения расчетов.

Европа инфляция
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