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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Стратегия агрохолдинга "Степь" содержит развитие климатически оптимизированного хозяйства

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров агрохолдинга "Степь" (принадлежит АФК "Система") утвердил стратегию устойчивого развития компании до 2030 года, сообщила пресс-служба холдинга.

Для агрохолдинга как для сельхозпроизводителя наиболее актуальны 5 из 17 целей устойчивого развития, утвержденных Генеральной ассамблеей ООН, говорится в стратегии. Это ликвидация голода, достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата и сохранение экосистем суши.

В рамках достижения этих целей "Степь" выделяет приоритетные направления: содействие инновационному развитию АПК, развитие климатически оптимизированного сельского хозяйства, обеспечение благополучия сотрудников и повышение качества жизни в регионах, а также формирование ответственной цепочки поставок.

"Использование инновационных технологий позволяет агрохолдингу минимизировать воздействие на окружающую среду путем рационального использования почвенных ресурсов, сокращения водо- и энергопотребления. Согласно стратегии, предполагается повысить энергоэффективность и продолжать наращивать долю возобновляемых источников энергии (солнечные батареи и ветряные электростанции) в хозяйствах", - говорится в пресс-релизе.

В сфере сохранения экосистемы суши и восстановления плодородия почв предусматривается расширение применения системы нулевой обработки почвы no-till, защищающей почву от водной и ветровой эрозии. Компания также развивает программу по защите и улучшению состояния почв путем лесомелиорации. В хозяйствах агрохолдинга на Ставрополье и в Ростовской области стартовал проект по восстановлению лесных полос, который в будущем планируется масштабировать.

Гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко сказал через пресс-службу, что в принципах ответственного земледелия "Степь" видит потенциал будущего развития.

Агрохолдинг "Степь" развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы компании расположены на юге России, это Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область.

Выручка в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза, до 29,4 млрд рублей, OIBDA - на 74,8%, до 5,6 млрд рублей.

АФК Система Андрей Недужко Степь Генассамблея ООН
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