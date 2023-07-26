Агрохолдинг "Степь" в I полугодии увеличил выручку на 40,5%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") в первом полугодии 2023 года увеличил выручку по МСФО на 40,5% в годовом измерении, до 41,3 млрд рублей, сообщила компания.

Рост показателя достигнут благодаря увеличению объемов экспорта, а также эффективной реализации остатков урожая прошлого года. По итогам сезона 2022/2023 годов агрохолдинг, по его собственным данным, входит в топ-10 крупнейших российских экспортеров зерновых культур и занимает лидирующую позицию по экспорту гороха.

Положительное влияние на динамику финпоказателей оказало также увеличение объема валового надоя в сегменте "молочное животноводство" в результате роста численности фуражного поголовья и повышения надоя на одну корову.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

В 2022 году "Степь" собрала рекордный урожай сельскохозяйственных культур - 2 млн тонн, что на 9,2% превышает показатель предыдущего года. Объем реализации продукции в сегменте "агротрейдинг" составил 1,7 млн тонн. Объем продаж нишевых культур вырос на 39%, до 289 тысяч тонн. Валовой надой молока составил 149 тысяч тонн (рост в 1,7 раза).