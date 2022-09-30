"ЛУКОЙЛу" и "ГПБ-Фрезии" разрешили купить долю Enel в "Энел Россия"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" и АО "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", получили разрешение на покупку доли Enel в ПАО "Энел Россия", следует из опубликованного распоряжения президента России Владимира Путина.

В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 9,5 млрд акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" - 10,4 млрд акций. Уставный капитал "Энел Россия" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. Таким образом, "ЛУКОЙЛу" будет принадлежать 26,9% акций, "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.

Итальянскому энергохолдингу Enel принадлежало 56,43% в ПАО "Энел Россия". В июне Enel сообщил о продаже своей доли в "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за $135 млн. Закрытие сделки ожидалось в III квартале 2022 года. Однако в начале августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий "недружественным" акционерам до 31 декабря 2022 года покупку и продажу долей в российских стратегических предприятиях, в том числе в энергетике.

В "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.