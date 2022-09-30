Акции "Энел Россия" подорожали на 16,7% на корпоративных новостях

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Энел Россия" подорожали на торгах на "Московской бирже" на 16,7% (до 0,4074 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

ПАО "ЛУКОЙЛ" и АО "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", получили разрешение на покупку доли Enel в ПАО "Энел Россия", говорится в опубликованном распоряжении президента Владимира Путина.

В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 9,5 млрд акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" - 10,4 млрд акций. Уставный капитал "Энел Россия" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. Таким образом, "ЛУКОЙЛу" будет принадлежать 26,9% акций, "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.

Итальянский энергохолдинг Enel, владеющий 56,43% "Энел Россия", объявил о сделке в начале июня. Ее общая сумма составляет $135 млн.