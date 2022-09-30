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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Акционеры "Самолета" утвердили промежуточные дивиденды в 41 руб. на акцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "Самолет" утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2022 года в размере 2,5 млрд рублей, или 41 рубль на акцию, сообщила компания.

Дивидендная отсечка - 12 октября. Выплата состоится в октябре 2022 года.

В июле "Самолет" также выплатил 2,5 млрд рублей в качестве дивидендов по итогам I квартала. Компания сообщала, что еще 5 млрд рублей собирается направить на дивиденды по итогам 9 месяцев с выплатой в декабре. Тогда общие выплаты в 2022 году достигнут 10 млрд рублей.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.

Самолет
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