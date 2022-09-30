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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

ФРС не планирует раньше времени прекращать борьбу с инфляцией

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард в ходе выступления в Нью-Йорке подчеркнула необходимость непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей. Об этом сообщает CNBC.

"Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция движется по направлению к целевому уровню, - сказала она. - Поэтому мы не намерены прекращать (повышение ставки - ИФ) преждевременно".

ФРС 21 сентября повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - это максимальный уровень со времен финансового кризиса 2008 года.

Некоторые руководители Федрезерва и многие экономисты надеются, что инфляция в США уже прошла свой пик и начала снижаться, но Брейнард отметила, что успокаиваться на этот счет пока рано.

"Инфляция в США и за рубежом очень высока, и нельзя исключать риски дополнительных инфляционных шоков", - сказала она.

Общий показатель инфляции (индекс CPI) в США в августе снизился до 8,3% с 8,5% в июле. Однако 30 сентября стало известно, что индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в августе увеличился на 4,9% в годовом выражении после повышения на 4,7% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали сохранения июльских темпов роста.

ФРС США Лейл Брейнард
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