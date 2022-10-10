В руководстве ФРС США пообещали повысить ставку до 4,5%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США намерена повысить ключевую процентную ставку до около 4,5% быстрыми темпами, а затем удерживать ее на этом уровне, при этом сохраняя готовность продолжать ужесточать монетарную политику в том случае, если инфляция в стране не будет замедляться, передает Bloomberg.

В соответствии с этой целью, которой привержены многие представители руководства Федрезерва, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд в следующем месяце.

Подобный шаг становится еще более ожидаемым на фоне опасений по поводу цен на энергоносители в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти, а также оптимистичных данных по рынку труда США, опубликованных на прошлой неделе.

"Как следует из наших докладов, мы, похоже, достигнем отметки 4,5-4,75% в какой-то момент в следующем году", - сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс на встрече с корпоративными топ-менеджерами.

С марта Федрезерв поднимал ставку пять раз, теперь она составляет 3-3,25%. При этом последние три заседания регулятор повышал ее сразу на 75 базисных пунктов. Следующее заседание ФРС намечено на 1-2 ноября.

ФРС в своих решениях опирается на статистические данные, однако представители руководства регулятора ясно дали понять, что будет непросто переубедить их в отсутствии необходимости повышать ставку до 4,5%.

"До тех пор, пока мы не увидим признаков замедления инфляции, я не знаю, как мы можем остановиться", - сказал член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер в ходе выступления в университете Кентукки.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, как прогнозировали опрошенные Bloomberg аналитики.

Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в сентябре в четверг.

Некоторые представители ФРС говорят, что для начала обсуждений смягчения денежно-кредитной политики регулятору необходимо будет увидеть, как инфляция устойчиво возвращается к целевым 2% в течение нескольких месяцев.

"Я полагаю, что мы повысим ставку до уровня, который сочтем в достаточной степени ограничительным для замедления инфляции, а затем будем удерживать ее на этом уровне, пока инфляция действительно не начнет приближаться к 2%", - сказала Bloomberg глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.